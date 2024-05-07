Nijerya'da mayınlı saldırı: 7 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletindeki Maiduguri-Dikwa-Gamboru Ngala karayolunda terör örgütü Boko Haram'ın döşediği mayın, yolcu otobüsü geçtiği sırada patladı.

Patlama sonucunda 7 sivil yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

15 YILDA ON BİNLERCE İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Batı Afrika ülkesinde 2000'li yılların başından bu yana faaliyet gösteren Boko Haram tarafından 2009 yılından bu yana düzenlenen eylemlerde on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015 yılından beri ülkenin sınır komşuları Nijer, Kamerun ve Çad'da da saldırılar düzenliyor.