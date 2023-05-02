Nijerya'da menenjit kabusu! Ölenlerin sayısı 124'e çıktı...

Nijerya'da bu yıl menenjit salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 124'e yükseldiği bildirildi

Nijerya'da menenjit kabusu! Ölenlerin sayısı 124'e çıktı...

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, son bir haftada 297 menenjit vakasının tespit edildiği, salgın nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece ocaktan bu yana ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra 22 eyalete yayılan salgında vaka sayısının 532'ye ulaştığı, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 124'e çıktığı aktarıldı.

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar hastalığı yenmek için küresel hedefe bağlandığını açıklamıştı.

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

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