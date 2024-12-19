Nijerya'da panayırda izdiham: 32 çocuk öldü

Oyo Enformasyon Komiseri Prince Dotun Oyelade, yaptığı yazılı açıklamada, olayın 17 Aralık'ta eyaletin başkenti Ibadan'da düzenlenen özel bir panayırda yaşandığını belirtti. Oyelade, izdihamda 32 çocuğun yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda çocuğun yaralandığını açıkladı. Yaralı çocukların çevredeki hastanelere sevk edildiği bilgisi verildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Oyelade, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade ederken, Oyo Valisi Seyi Makinde de yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını duyurdu.