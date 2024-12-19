Nijerya'da panayırda izdiham: 32 çocuk öldü

Kaynak: AA
Nijerya'da panayırda izdiham: 32 çocuk öldü

Nijerya'nın Oyo eyaletinde düzenlenen panayırda meydana gelen izdihamda 32 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Oyo Enformasyon Komiseri Prince Dotun Oyelade, yaptığı yazılı açıklamada, olayın 17 Aralık'ta eyaletin başkenti Ibadan'da düzenlenen özel bir panayırda yaşandığını belirtti. Oyelade, izdihamda 32 çocuğun yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda çocuğun yaralandığını açıkladı. Yaralı çocukların çevredeki hastanelere sevk edildiği bilgisi verildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Oyelade, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade ederken, Oyo Valisi Seyi Makinde de yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını duyurdu.

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