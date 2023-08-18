Nijerya’da rehin alınan 82 kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Nijerya Savunma Bakanlığı, son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 82 rehinenin kurtarıldığını ve 124 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Boko Haram ve silahlı çetelerle mücadele

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, son iki haftada ülkenin kuzeyinde terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Buba, operasyonlarda terör örgütü Boko Haram’ın rehin aldığı 82 kişinin kurtarıldığını kaydetti. Kurtarılan rehineler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu söyledi.

Teröristlerin silah ve mühimmatları ele geçirildi

Operasyonlarda 32 teröristin de etkisiz hale getirildiğini aktaran Buba, 92 Boko Haram ve 21 silahlı çete üyesinin yakalandığını ifade etti. Buba, operasyonlarda çete üyelerin kampları imha ettiğini belirterek, terörist ve silahlı çete üyelerine ait 108 silah, 14 motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya’da terör sorunu

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP’ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor. Boko Haram, 2009 yılından bu yana Nijerya’nın kuzeydoğusunda faaliyet gösteriyor ve binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden oluyor. ISWAP ise 2016 yılında Boko Haram’dan ayrılan bir grup tarafından kuruldu ve Nijerya’nın yanı sıra Çad Gölü Havzası’nda da saldırılar düzenliyor.