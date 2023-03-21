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Seçim katliamla sonuçlandı: 21 kişi öldü

Nijerya'da eyalet valiliği ve eyalet meclisi seçimlerinde yaşanan şiddet olaylarında 21 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 16:22
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Nijerya'da seçimlerdeki şiddet olaylarında 21 kişi öldü

Seçim katliamla sonuçlandı: 21 kişi öldü
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AB Gözlem Misyonu Nijerya Baş Gözlemcisi Barry Andrews, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin 28 eyaletinde hafta sonu gerçekleştirilen eyalet valiliği ve eyalet meclisi seçimleri sırasında farklı bölgelerde şiddetli olayların yaşandığını söyledi.

Olaylarda 21 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Andrews, "Seçim günü, oy verme işlemi sırasında seçmenler, sandık görevlileri, gözlemciler ve gazeteciler tehdit edildi. Bu durum, çoğu eyalette yaşandı." dedi.

Andrews, şiddet ve tehditlerin katılımın düşük olmasına yol açmış olabileceğine işaret etti.

Nijerya'da 18 Mart'ta ülkenin 36 eyaletinin 28'inde yapılan valilik ve eyalet meclisi seçimlerinde, 18 siyasi partiden 837 vali adayı, eyalet meclisi üyeliği için 10 bin 240 aday yarıştı. (AA)

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