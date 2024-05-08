Şarkıcı Nilüfer'den transparan elbise açıklaması güldürdü: "Ne var işte al bacak”

Türk pop müziğinin usta ismi Nilüfer, cesur tarzıyla yine gündemde. 68 yaşındaki sanatçı, son konserinde transparan bir kıyafetle sahneye çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Yaptığı açıklamada, "Baktım herkes transparan giyiyor, sokakta bile neler giyiyorlar, ben de giydim. Bir ben mi kaldım ahlak bekçisi. Ne var işte, al bacak..." şeklinde konuştu. Nilüfer'in cesur tarzı, sosyal medyada beğeni ve takdir topladı. Sanatçının gençlere verdiği cesaret mesajı, geniş bir kitle tarafından olumlu karşılandı.