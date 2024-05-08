Şarkıcı Nilüfer'den transparan elbise açıklaması güldürdü: "Ne var işte al bacak”

Kaynak: Haber Merkezi
Şarkıcı Nilüfer'den transparan elbise açıklaması güldürdü: "Ne var işte al bacak”
68 yaşındaki Nilüfer'in cesur tarzı sosyal medyada beğeni topladı. Yaptığı açıklamayla da güldüren Nilüfer " Bir ben mi kaldım ahlak bekçisi. Ne var işte, al bacak..." şeklinde konuştu.

Türk pop müziğinin usta ismi Nilüfer, cesur tarzıyla yine gündemde. 68 yaşındaki sanatçı, son konserinde transparan bir kıyafetle sahneye çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Yaptığı açıklamada, "Baktım herkes transparan giyiyor, sokakta bile neler giyiyorlar, ben de giydim. Bir ben mi kaldım ahlak bekçisi. Ne var işte, al bacak..." şeklinde konuştu. Nilüfer'in cesur tarzı, sosyal medyada beğeni ve takdir topladı. Sanatçının gençlere verdiği cesaret mesajı, geniş bir kitle tarafından olumlu karşılandı.

Son Haberler
Koşu bandını kullanmak için birbirleriyle yarışan kediler Video
Koşu bandını kullanmak için birbirleriyle yarışan kediler
Kuruyemiş fiyatlarını eleştirdi "Paranız yetmiyorsa..." Video
Kuruyemiş fiyatlarını eleştirdi "Paranız yetmiyorsa..."
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a kupa mesajı. 'Umarım bana da nasip olur' diyerek açıkladı Spor
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a kupa mesajı. 'Umarım bana da nasip olur' diyerek açıkladı
Küçük kızın atlara öpücük yağdırması görenleri gülümsetti Video
Küçük kızın atlara öpücük yağdırması görenleri gülümsetti
Fransa'da muhalefet, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesini istedi Dünya
Fransa'da muhalefet, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesini istedi
Otomobil bisikletli çocukların arasına daldı Yerel Haberler
Otomobil bisikletli çocukların arasına daldı