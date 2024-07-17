Nijerya'da silahlı saldırı. Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı saldırı. Çok sayıda ölü ve yaralı var

Benue eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Agatu bölgesi, zaman zaman silahlı saldırıların hedefi oldu. En son 10 Temmuz'da gerçekleşen bir saldırıda ise 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, son dönemde ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla sık sık karşı karşıya kalıyor. Ülkede insan kaçırma suçunun idam cezasına rağmen, fidye talebiyle yapılan kaçırma olayları da sıkça yaşanmaktadır. Silahlı kişiler genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyorlar.

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