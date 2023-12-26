Nijerya'da silahlı saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Plateau eyaletindeki köylere yapılan silahlı saldırılarda 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Bokkos Bölge Başkanı Monday Kasa tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldrıganların, Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine bağlı köylere saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Saldırılarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını söyleyen Kasa, çok sayıda kişinin de kaçırıldığı bilgisini aktardı.

Kasa, saldırılarda kaçırılanları bulmak için bölgeye güvenlik güçleri gönderildiğini ifade etti.

Saldırılarda çok sayıda evin kundaklandığını dile getiren Kasa, silahlı kişilerin köyde ele geçirdikleri gıda ürünlerini de yanlarında götürdüklerini açıkladı.

Kasa, ekiplerin hala cesetleri toplamaya devam ettiğini ve can kaybı sayının artabileceğini ifade etti.

Diğer yandan Plateau Valisi Caleb Mutfwang, saldırıları kınayarak, güvenlik birimlerine sorumluları derhal yakalamaları talimatı verdi.

Nijerya'nın Plateau eyaleti, son zamanlarda silahlı kişilerin saldırılarına sık sık maruz kalıyor.

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