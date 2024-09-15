Nijerya’da teknenin alabora oldu. 41 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Nijerya’da teknenin alabora oldu. 41 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeyindeki Zamfara kentinde aşırı yük taşıyan teknenin alabora olması sonrası 41 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Gummi kasabasından çiftliklerine gitmek isteyen 53 kişiyi taşıyan tekne, nehirde bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Yaşanan kazada 41 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, aralarında tekne kaptanının da olduğu 12 kişinin kazadan kurtulduğunu ve karaya çıkarıldığını ifade etti.

Yetkililer, teknenin aşırı yüklü olduğunu, tekne kaptanının bazı yolcuların inmesi için uyarıda bulunduğunu fakat yolcuların kaptanı dinlemediğini duyurdu. Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, hayatını kaybeden kişiler için eyalet halkına başsağlığı diledi.

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