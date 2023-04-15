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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram saldırdı. 9 sivil hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 9 sivil yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 17:23
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram saldırdı. 9 sivil hayatını kaybetti

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram saldırdı. 9 sivil hayatını kaybetti
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Ulusal basındaki haberlere göre, Yobe eyaletine bağlı Buni Gari bölgesine Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. (AA)

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