Nijerya'da yakıt krizi büyüyor: Benzin istasyonları kapanıyor

Kaynak: AA
Nijerya'da yakıt krizi büyüyor: Benzin istasyonları kapanıyor
Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da geçen hafta başlayan yakıt krizi büyümeye devam ediyor.

Başkent Abuja ve ticaret merkezi Lagos dahil olmak üzere birçok eyaleti etkileyen krizin bilinmeyen bir nedenle başladığı tahmin ediliyor.

Ülkedeki birçok benzin istasyonu kapanırken, açık kalan istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluştu. Bu durum, ulaşım ücretlerinde de artışa neden oldu.

Nijerya Temsilciler Meclisi, devam eden yakıt kıtlığı nedeniyle Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri'yi bilgi vermeye çağırdı.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) ise ülkedeki sınırlı benzin mevcudiyetinin lojistik sorunlardan kaynaklandığını ve bu problemlerin giderildiğini açıkladı.

Ancak Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olan Nijerya'nın rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal etmesi, bu tür krizlerin tekrarlanma riskini de beraberinde getiriyor.

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