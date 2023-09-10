Nijerya'da yolcu teknesi faciası: 15 ölü

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Adamawa Genel Sekreteri Dr. Muhammad Amin Sulaiman, yaptığı açıklamada, Njuwa Gölü'nde yolcu taşıyan teknenin şiddetli yağışta battığını belirtti.
Sulaiman, olayın ardından 15 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 7 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Kurtarılanların hastaneye kaldırıldığını ifade eden Sulaiman, kayıp kişileri bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirler ve göllerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.