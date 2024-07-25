Nijerya'daki saldırıda 5 kişi öldü 2 Çinli fidye için kaçırıldı

Kaynak: AA
Nijerya'daki saldırıda 5 kişi öldü 2 Çinli fidye için kaçırıldı

Nijerya'nın Kogi eyaletindeki bir maden ocağında gerçekleşen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi ve 2 Çinli fidye için kaçırıldı.

Ulusal basına göre, saldırıyı düzenleyen kimliği belirsiz kişiler, Kogi eyaletinin başkenti Lokoja'daki maden ocağını hedef aldı. Olayda beş kişi hayatını kaybederken, iki Çinli fidye amacıyla kaçırıldı.

Kogi Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu William Anya, bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini ve olayla ilgili soruşturmaların başlatıldığını bildirdi.

Nijerya, son yıllarda silahlı çeteler ve terör örgütleri Boko Haram ile DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın yoğun saldırılarına hedef oluyor.

Ülkede, insan kaçırma suçunun idam cezasıyla cezalandırılmasına rağmen, fidye için kaçırma vakaları oldukça yaygın. Silahlı gruplar, özellikle kuzey köylerini, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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