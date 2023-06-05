Nijerya'daki silahlı saldırılarda 25 kişi öldü

Nijerya'da hayvancılık ve tarımla uğraşan çiftçiler arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı Benue eyaletinde, düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'daki silahlı saldırılarda 25 kişi öldü

(AA) Katsina-Ala Bölge Başkanı Atera Alfred, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Benue eyaletindeki Katsina-Ala bölgesine bağlı farklı köylerine saldırılar düzenlediğini belirtti.

Alfred, saldırılarda en az 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişini yaralandığını kaydetti.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile tarımla uğraşan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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