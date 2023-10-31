Nijerya'daki tekne kazasında ölen kişi sayısı 18'e yükseldi

Kurtarma ekipleri, nehirde kayıp kişileri aramaya devam ediyor.

Tekne balık pazarından dönerken battı

Kaza, 28 Ekim cumartesi günü Mayorenero bölgesindeki Benue Nehri’nde meydana geldi. Balık pazarından Taraba eyaletine dönmekte olan tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Teknede bulunan 100’den fazla yolcudan bir kısmı nehirde sürüklendi.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Kazayı haber alan Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) ekipleri, olay yerine sevk edildi. SEMA Taraba Eyalet Sözcüsü Bryson Ben, yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 18 kişinin cesedine ulaşıldığını, 14 kişinin de sağ kurtarıldığını belirtti. Ben, nehirde halen 70 kişinin kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Nijerya’da sık sık tekne kazaları oluyor

Nijerya’da yağış sezonunda nehirler ve göllerde zaman zaman tekne kazaları yaşanıyor. Altyapı eksikliği ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.