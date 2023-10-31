Nijerya'daki tekne kazasında ölen kişi sayısı 18'e yükseldi

Nijerya’nın Taraba eyaletinde, 100’den fazla yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise kayboldu.

KAYNAK: AA
Nijerya'daki tekne kazasında ölen kişi sayısı 18'e yükseldi

Kurtarma ekipleri, nehirde kayıp kişileri aramaya devam ediyor.

Tekne balık pazarından dönerken battı

Kaza, 28 Ekim cumartesi günü Mayorenero bölgesindeki Benue Nehri’nde meydana geldi. Balık pazarından Taraba eyaletine dönmekte olan tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Teknede bulunan 100’den fazla yolcudan bir kısmı nehirde sürüklendi.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Kazayı haber alan Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) ekipleri, olay yerine sevk edildi. SEMA Taraba Eyalet Sözcüsü Bryson Ben, yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 18 kişinin cesedine ulaşıldığını, 14 kişinin de sağ kurtarıldığını belirtti. Ben, nehirde halen 70 kişinin kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Nijerya’da sık sık tekne kazaları oluyor

Nijerya’da yağış sezonunda nehirler ve göllerde zaman zaman tekne kazaları yaşanıyor. Altyapı eksikliği ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Haluk Levent Gazze’de yaşanan insanlık felaketini Nazım Hikmet’in dizeleriyle anlattı ‘Büyümez ölü çocuklar’ Gündem
Haluk Levent Gazze’de yaşanan insanlık felaketini Nazım Hikmet’in dizeleriyle anlattı ‘Büyümez ölü çocuklar’
İzmir'de 117 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi Gündem
İzmir'de 117 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
İsmail Kartal ve Emre Kocadağ PFDK'lık oldu Spor
İsmail Kartal ve Emre Kocadağ PFDK'lık oldu
Öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci: Tekrar döver diye basına yansıyana kadar şikayetçi olamadım Yaşam
Öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci: Tekrar döver diye basına yansıyana kadar şikayetçi olamadım
Ağrı’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu Gündem
Ağrı’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu
Bakan Şimşek’ten yeni program sinyali Ekonomi
Bakan Şimşek’ten yeni program sinyali