Nijerya'dan META'ya rekor ceza

Nijerya Federal Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu (FCCPC) yetkilisi Adamu Abdullahi, Meta'ya karşı 3 yıl süren kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Abdullahi, soruşturmalar sonucunda Facebook ve WhatsApp'ın Nijerya'nın veri koruma ve tüketici hakları düzenlemelerini "birçok kez" ihlal ettiğinin belirlendiğini belirtti. Bu ihlaller nedeniyle Meta'ya büyük bir para cezası uygulandığını ifade etti.

Ayrıca, Abdullahi, Meta'nın diğer ülkelerdeki kullanıcılara verilerinin paylaşımına dair seçenekler sunduğunu, ancak Nijerya'daki kullanıcılara bu imkanları sağlamadığını vurguladı. Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, 2022 yılında Meta'nın ülkede 154 milyon aktif kullanıcısı olduğunu açıklamıştı.