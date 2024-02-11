Nijerya'nın en büyük bankasının CEO'su helikopter kazasında hayatını kaybetti

Tuncay Özülü
Nijerya'nın en büyük bankasının CEO'su helikopter kazasında hayatını kaybetti
Access Bank Group'un başkanı Herbert Wigwe, Cuma günü ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düşen bir helikopterde hayatını kaybetti.

Nijerya'nın önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Access Bank Group'un CEO'su Herbert Wigwe, Cuma günü ABD’deki Güney Kaliforniya'nın Nipton kenti yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti. Uçakta bulunan 5 kişinin daha öldüğü açıklandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Eurocopter EC 130 helikopteri yerel saatle 22.00 sıralarında düştü. Olayla ilgili Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile birlikte soruşturma başlatılacağı da açıklandı.

San Bernardino İlçesi Şerif Departmanı, kazanın Nevada ile Kaliforniya sınırı yakınında meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer ölen diğer 5 kişinin kimliklerini açıklamadan , "Uçaktaki altı kişinin tamamının öldüğü doğrulandı" diye yazdı.

57 yaşındaki Wigwe, Nijerya'nın bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden biri olarak görülüyordu. 1989'da kurulan Erişim Bankası, 2018'de ülkenin en büyüğü oldu. Finans kurumu, ülke içindeki diğer kredi verenleri satın almanın yanı sıra, son yıllarda diğer Afrika ülkelerine yayılmak için de çalışırken, yeni bir bankacılık hizmeti başlatmayı da planlıyordu.

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