Nikah dairesinde dua tartışmasına bakanlıktan müfettiş

Kaynak: DHA
Nikah dairesinde dua tartışmasına bakanlıktan müfettiş
İzmir Karşıyaka’da ilçesinde, nikâha katılan kişinin tören öncesi dua etmek istemesinin nikâh memuru tarafından engellenmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda düzenlenen bir nikah töreninde ilginç bir olay yaşandı. Nikah töreni öncesinde bir kişi, mikrofonu alarak dua etmek istedi.

Ancak nikah memuru, "Burası bir resmi daire. Burada mikrofona izin vermiyoruz, resmi nikah kıyıyoruz. Evde yapabilirsiniz" diyerek, kişiyi engelledi ve mikrofonu elinden aldı.

Ancak engellemeye rağmen hoca, duasını yineledi.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü, geniş bir tartışma başlattı. İçişleri Bakanlığı ise tartışmalara neden olan bu konuyu ele aldı.

Bakanlık, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Karşıyaka Belediyesi'ne ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu’nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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