Nike piyasaları şaşırttı

Spor giyim devi Nike, perşembe günü açıkladığı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla dikkat çekti. Şirketin gelirlerindeki düşüş, piyasa beklentilerinin altında kalarak olumlu bir sürpriz yarattı. Reuters tarafından bildirildiği üzere, bu durumun ardında yeni ürünlerin gördüğü yoğun talep ve şirketin eski spor ayakkabı serilerinde uyguladığı cazip indirimler etkili oldu.

BEKLENENDEN İYİ PERFORMANS

Nike'ın dördüncü çeyrek geliri yüzde 12'lik bir düşüşle 11.10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, LSEG tarafından derlenen verilere göre analistlerin yüzde 14.9'luk bir düşüşle 10.72 milyar dolar beklentisinin oldukça üzerinde bir performans sergiledi. Bu sonuçlar, şirketin zorlu piyasa koşullarına rağmen stratejik adımlarla ayakta kalabildiğini gösteriyor.

PAZARIN TEPKİSİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Gelirdeki bu beklenenden küçük düşüş, Nike hisselerinde olumlu bir etki yarattı. Piyasalarda NKE hisseleri yüzde 2.81 oranında değer kazandı. Bu yükseliş, şirketin önümüzdeki dönemlerde toparlanma ve büyüme potansiyeline dair umutları artırdı.

Uzmanlar, Nike'ın inovatif ürün geliştirme ve pazarlama stratejilerinin, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen tüketici ilgisini çekmede başarılı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, şirketin stok yönetimindeki esnekliği ve indirim politikaları da envanter fazlasının önüne geçerek finansal dengeye katkı sağladı.