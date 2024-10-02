Nike hisseleri sarsıldı

Nike hisseleri, şirketin mali yılın ilk çeyrek sonuçlarıyla birlikte tam yıl beklentisi sunmaktan kaçınmasının ardından Çarşamba günü düşüş yaşadı.

Spor giyim devi, bu ayın sonunda görevi devralacak olan yeni İcra Kurulu Başkanı (CEO) için hazırlık yapıyor. Nike’ın deneyimli yöneticisi Elliott Hill, şirketin başına geri dönerek CEO koltuğuna oturacak. Nike, mali yıl 2025 için rehberlik sunmama ve Kasım ayındaki yatırımcı gününü erteleme kararlarının, Hill'in görevine alışması için daha fazla zaman tanımak amacıyla alındığını belirtti.

Geçtiğimiz ay spor ayakkabı üreticisi, John Donahoe'nun yerine Elliott Hill’in geçeceğini ve bunun, devam eden bir strateji değişikliği kapsamında satışları yeniden canlandırma, toptan satış ortaklıklarını yeniden inşa etme ve marka imajını güçlendirme çabalarının bir parçası olduğunu duyurmuştu.

NİKE’IN İLK ÇEYREK KÂRI DÜŞTÜ

Nike’ın mali yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %10 düşerek 11,59 milyar dolara geriledi. Bu rakam, Visible Alpha tarafından ankete katılan analistlerin beklentilerinin çok az altında kaldı. Net kâr ise 1,1 milyar dolar ile bir önceki yıla göre %28 düşüş gösterdi, ancak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Nike hisseleri, Çarşamba günü öğleden sonra %5'ten fazla düşerek 84,15 dolara geriledi. Bu yılın başından bu yana şirketin hisseleri %22 değer kaybetmiş durumda.

Nike’ın mali performansındaki bu gerileme, şirketin son dönemde karşılaştığı zorlukların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Şirket, küresel ekonomik belirsizlikler ve tüketici harcamalarındaki yavaşlama gibi dış etkenlerle mücadele ederken, içsel olarak da yeni liderlik stratejisine odaklanmış durumda. Elliott Hill’in, hem iç hem de dış pazarlarda Nike’ın yeniden büyüme yoluna girmesi için belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.

Nike’ın önümüzdeki dönemdeki stratejisi, özellikle dijital satışlar, müşteri sadakati ve yenilikçi ürün lansmanlarıyla markanın pazar payını artırmaya yönelik adımlar içerecek. Ancak Hill’in CEO olarak göreve başlamasıyla birlikte, şirketin bu hedefleri ne ölçüde gerçekleştirebileceği merak konusu. Özellikle toptan satış ortaklıkları konusunda atılacak adımlar, Nike'ın perakende ağı ve genel büyüme stratejisinde kritik rol oynayacak.

Bu geçiş sürecinde, yatırımcıların şirketin geleceğiyle ilgili belirsizlikler nedeniyle temkinli davrandığı ve bu durumun da hisse fiyatlarına yansıdığı görülüyor. Hill’in görevi devralmasının ardından, yatırımcıların ve analistlerin dikkatle takip edeceği ilk adımlardan biri, şirketin satış stratejisini nasıl yeniden şekillendireceği ve pazar koşullarına nasıl uyum sağlayacağı olacak.