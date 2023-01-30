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Nilgün Belgün ‘Hayat Sevince Güzel’ dedi. 120 bin liralık dava açıldı

Usta oyuncu Nilgün Belgün ‘Hayat Sevince Güzel’ şarkısı nedeniyle mahkemelik oldu. Müzisyen Selmi Andak’ın kızı Gülen Andak, babasına ait şarkının tiyatroda izinsiz kullandığını iddia ederek Belgün’e dava açtı. 

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 12:45
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Nilgün Belgün'e dava şoku!

Nilgün Belgün ‘Hayat Sevince Güzel’ dedi. 120 bin liralık dava açıldı
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Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Usta sanatçı Nilgün Belgün ile müzisyen Selmi Andak’ın kızı Gülen Andak mahkemelik oldu.

Gülen Andak, “Kalpten Kalbe” isimli tiyatro oyununda babasına ait “Hayat Sevince Güzel” isimli şarkıyı izinsiz şekilde kullandıkları iddiasıyla sanatçı Nilgün Belgün ile Epizot Görsel Sanat Yapımları şirketine 120 bin liralık tazminat davası açtı.

Nilgün Belgün ile yapım şirketinin avukatı, davanın reddini isteyerek “Nilgün Belgün, tiyatro oyununda kendisine verilen görevi yerine getirmiştir. Nilgün Belgün, bu davanın tarafı değildir.” dedi. 
 

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