Niloya yeniden ekranlara dönüyor

Çocukların severek izlediği Niloya yeniden ekrana çıkmaya hazırlanıyor. 23 Nisan’da Ulusal Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara armağan edilen özel gün kapsamı9nda ekranlara çıkması beklenen Niloya sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor.

Arkadaşları'nın yeni maceraları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan itibaren hem TRT Çocuk ekranlarında hem de YouTube kanalında sevenleriyle buluşacak.

Psikologlar ve pedagoglar tarafından hazırlanan senaryoları, sürükleyici hikayeleri, akılda kalıcı şarkıları ve eğlenceli oyunlarıyla dikkati çeken çizgi filmde tasarruflu olma, olaylara farklı bakış açıları kazanma, dayanışma ve yeni arkadaşlıklar kurma gibi konular sergilenecek.

Kişisel gelişim, doğa sevgisi, hayvan sevgisi ve çevre koruma gibi eğitici ve öğretici mesajlar da içeren yeni sezonda ayrıca Niloya'nın renkli dünyasına iki yeni karakter eklenecek.