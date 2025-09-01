Nilperi Şahinkaya'dan annesine son görev: Ünlü isimler akın etti

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural kansere yenik düştü. Ünlü oyuncu annesini bugün son yolculuğuna uğurladı. Ünlü ismi arkadaşları yalnız bırakmadı.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, anne acısıyla yıkıldı. Uzun bir süredir kanserle mücadele eden Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural hayatını kaybetti.

“EN ŞANSLI OLDUĞUM KONU HEP SEN OLDUN”

Şahinkaya acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum anneciğim."

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü oyuncu, annesi Meltem Vural'ı bugün son yolculuğuna uğurladı.

2. Sayfa ve Gazete Magazin'in haberine göre; Nilperi Şahinkaya'yı acı gününde meslektaşları yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine; Cem Yılmaz, Halit Ergenç, Şükran Ovalı, Uraz Kaygılaroğlu, Bige Önal, Caner Erkin, Seda Bakan, Fırat Çelik, Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çifti ve Merve Dizdar gibi isimler kaldı.

Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural'ın cenazesi, Levent Afet Yolal Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

