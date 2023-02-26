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Nilüfer Barajı tamamen kurudu

Bursa'da 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer barajı, son dönemdeki mevsimsel kuraklık nedeniyle kurudu.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 09:17
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Nilüfer barajı kurudu

Nilüfer Barajı tamamen kurudu
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AA'nın haberine göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan Nilüfer Barajı, bölgenin bir süredir yağış almaması nedeniyle kurudu.

Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli baraj, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi.

BARAJIN SU SEVİYESİ SIFIRA DÜŞTÜ

Ocak ayında yüzde 4 ölçülen barajın ortalama su seviyesi, bu ayın ilk günlerinde iyice azalarak 18 Şubat'ta sıfıra düştü.

Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1,47 kilometrekarelik barajda su kalmadı.

Nilüfer Barajı'nın alt havzasında yer alan ve kentin diğer içme suyu kaynağı olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda ise seviye yüzde 24'e geriledi.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, geçen yıl 25 Şubat'ta Doğancı Barajı'nda seviye yüzde 43, Nilüfer Barajı'nda yüzde 24 civarındaydı.

BUSKİ Genel Müdür Güngör Gülenç, AA muhabirine, Doğancı Barajı'nın doluluk oranının, kurulduğu günden bu yana en düşük seviyeye indiğini söyledi.

Bölgenin su ihtiyacına katkı sağlayacak Çınarcık Barajı için sürecin devam ettiğini belirten Gülenç, şöyle konuştu:

"Çınarcık Barajı'ndan 145 milyon metreküp su almayı hedeflediğimiz bir proje var. Bugün itibarıyla finansman anlamında görüşmeler tamamlandı. Onaylar alındı, ihale tarihleri belli oldu. Bursa'mıza bu su geldiğinde zaten 30 yıl kuraklık ya da su yetersizliği ile ilgili sorun yaşamayacağız. Kente kar yağmıştı ama havalar çok soğuktu, yağan karlar erimemişti. İki gündür baraja su gelmeye başladı. Uludağ'daki karların erimesi ve önümüzdeki hafta da salı gününden itibaren beklenen yağışla inşallah barajdaki su miktarı makul seviyelere gelir."

Su tasarrufu için vatandaşa çeşitli kanallardan sürekli uyarıda bulunduklarını anımsatan Gülenç, suyun tasarruflu kullanılması yönünde desteklerini beklediklerini sözlerine ekledi.

 

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