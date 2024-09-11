Nilüfer hastanede Reha Muhtar'ı ziyaret etti. Sağlık durumunu açıkladı

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Merdivenlerden düşerek ağır yaralanan Muhtar, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Doktorlar, pıhtı atması riskine karşı Muhtar'ı iki kez entübe etmek zorunda kaldı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından ise yavaş yavaş uyanmaya başladı.

Bu zor süreçte eski hayat arkadaşı, ünlü sanatçı Nilüfer ve kızları Ayşe Nazlı, Muhtar'ı hastanede ziyaret etti. Basın mensuplarının yoğun ilgisi altında hastane çıkışında kısa bir açıklama yapan Nilüfer, "Gayet iyi, zamanla daha da iyi olacak. Biraz yorgun ama kendisini iyi gördüm" dedi.

Nilüfer'in bu açıklamaları, hem Reha Muhtar'ın sevenlerine umut verdi hem de olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Reha Muhtar'ın ne zaman taburcu olacağı hakkında doktorları net bir tarih veremiyor. Ancak sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği belirtiliyor.

Yoğun bakımda haftalar geçiren Muhtar, nihayet kendine gelmiş durumda. Ancak, doktorlar ve yakınları sabırla, iyileşme sürecinin zaman alacağını belirtiyor. Muhtar'ın hayranları, sabırsızlıkla gelecek iyi haberleri bekliyor.