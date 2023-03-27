Niran Ünsal'ın acı günü

Böbreğindeki iltihaplanma nedeniyle hastanelik olan sanatçı Niran Ünsal geçtiğimiz haftalarda yeniden aynı sorunu yaşaması üzerine hastaneye yatmıştı. Tedaviye başlayan ve sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Niran Ünsal aldığı acı haberle yıkıldı.

YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

Niran Ünsal'ın yeğeni Randy vefat etti. Acı haberi kişisel sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı üzüntüsünü dile getirdi. Ünsal paylaşımına ''Çok üzgünüm yeğenim Randy'i kaybettik. Anneannem Fatma Kemani ve tüm ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah'' notunu düştü. Niran Ünsal'a takipçilerinden baş sağlığı mesajları yağdı.



