Nisa Bölükbaşı'ndan 'Survivor 2024' açıklaması. Şampiyonluğu çok tartışılmıştı

Acun Ilıcalı 2024 Survivor'da yarışacak isimleri tek tek açıklıyor. Ilıcalı All Star için "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor" demişti.

KADROSU BELLİ OLUYOR

Turabi, Nihat Altınkaya, Nagehan Karadere, Ogeday Girişken, Yiğit Poyraz, Damla Can, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım ve Merve Aydın'ın isimlerinin açıklandığı Survivor gündemden düşmüyor.

"EVİMDE KOCAMAN BİR KUPA VAR"

"SMS olmasa kazanamazdı" denilen şampiyon Nisa Bölükbaşı kendisine gelen mesajlara cevap verdi.

Bölükbaşı, açtığı canlı yayında SMS muhabbeti yapanlara sert çıktı:

Kupayı nasıl aldığınız önemli değildir ama evimde kocaman bir kupa var, bir tane de yeter. Diğerleri de sahip olsun diye herkese bol şans diliyorum.

