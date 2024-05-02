8 yıl sonra bir ilk

Türk siyasetinde dikkatler, bugün AKP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek olan ve sekiz yılın ardından ilk kez bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki kritik görüşmeye çevrildi.

Saat 16.00’da başlayacak toplantının ana gündem maddesi, ülkenin geleceğini şekillendirecek yeni anayasa çalışmaları olacak.

YENİ ANAYASA MASADA

Görüşme, her iki liderin de kurmaylarının eşlik edeceği bir ortamda, Türkiye’nin siyasi geleceği için belirleyici olabilecek konuları masaya yatırmak üzere yapılacak. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Irak ziyaretinden dönerken yaptığı açıklamada, CHP’nin de yeni anayasa değişikliklerine destek verebileceğine olan inancını dile getirmişti.

EKONOMİK SORUNLAR

Özgür Özel ise, anayasa reformunun yanı sıra, borç yükü altında ezilen yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılmasını ve merkezi yönetimden onay bekleyen belediye projelerini gündeme taşıyacak. Ayrıca, hayat pahalılığı, emekli maaşları ve atama bekleyen öğretmenler gibi toplumsal sorunlar da masada olacak.

ESKİ BAŞKANLARLA İSTİŞARE YAPILDI

Özel, kritik görüşme öncesinde, eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefon görüşmeleri yaparak, Erdoğan ile yapacağı görüşme hakkında görüş ve öneriler aldı. Bu, Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli bir an olarak kaydedilebilir ve gelecekteki politikalar üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

NE OLMUŞTU?

İki lider arasındaki bu buluşma, Özel’in Erdoğan’a yaptığı bayram tebriği telefonu ile başlayan bir sürecin sonucu. İki lider, TBMM’nin 104’üncü açılış yıl dönümü kutlamalarında kısa bir süre görüşmüş ve bu toplantıyı planlamışlardı.

Türkiye’nin gözü kulağı, bu tarihi görüşmeden çıkacak sonuçlarda olacak.