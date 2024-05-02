8 yıl sonra bir ilk

Kaynak: Haber Merkezi
8 yıl sonra bir ilk
CHP lideri Özgür Özel, AKP Genel Merkezi’nde bugün saat 16:00’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

Türk siyasetinde dikkatler, bugün AKP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek olan ve sekiz yılın ardından ilk kez bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki kritik görüşmeye çevrildi.

Saat 16.00’da başlayacak toplantının ana gündem maddesi, ülkenin geleceğini şekillendirecek yeni anayasa çalışmaları olacak.

e1.jpg

YENİ ANAYASA MASADA

Görüşme, her iki liderin de kurmaylarının eşlik edeceği bir ortamda, Türkiye’nin siyasi geleceği için belirleyici olabilecek konuları masaya yatırmak üzere yapılacak. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Irak ziyaretinden dönerken yaptığı açıklamada, CHP’nin de yeni anayasa değişikliklerine destek verebileceğine olan inancını dile getirmişti.

EKONOMİK SORUNLAR

Özgür Özel ise, anayasa reformunun yanı sıra, borç yükü altında ezilen yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılmasını ve merkezi yönetimden onay bekleyen belediye projelerini gündeme taşıyacak. Ayrıca, hayat pahalılığı, emekli maaşları ve atama bekleyen öğretmenler gibi toplumsal sorunlar da masada olacak.

e2.jpg

ESKİ BAŞKANLARLA İSTİŞARE YAPILDI

Özel, kritik görüşme öncesinde, eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefon görüşmeleri yaparak, Erdoğan ile yapacağı görüşme hakkında görüş ve öneriler aldı. Bu, Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli bir an olarak kaydedilebilir ve gelecekteki politikalar üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

NE OLMUŞTU?

İki lider arasındaki bu buluşma, Özel’in Erdoğan’a yaptığı bayram tebriği telefonu ile başlayan bir sürecin sonucu. İki lider, TBMM’nin 104’üncü açılış yıl dönümü kutlamalarında kısa bir süre görüşmüş ve bu toplantıyı planlamışlardı.

Türkiye’nin gözü kulağı, bu tarihi görüşmeden çıkacak sonuçlarda olacak.

İlgili Haberler
Cübbeli Ahmet Fenerbahçe’nin neden şampiyon olamadığını açıkladı
Mahfi Eğilmez: 1 ay sonra düşecek
Son Haberler
Cüneyt Özdemir. TOGG daha uzun Audi'nin işlevi daha iyi Gündem
Cüneyt Özdemir. TOGG daha uzun Audi'nin işlevi daha iyi
Cübbeli Ahmet Fenerbahçe’nin neden şampiyon olamadığını açıkladı Spor
Cübbeli Ahmet Fenerbahçe’nin neden şampiyon olamadığını açıkladı
Mehmet Büyükekşi bunlara ne diyecek? Çok ağır sözler.Her şey ortaya çıktı Spor
Mehmet Büyükekşi bunlara ne diyecek? Çok ağır sözler.Her şey ortaya çıktı
Kırmızı ışıkta beklerken çekici çarptı Yerel Haberler
Kırmızı ışıkta beklerken çekici çarptı
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Elektronik sigara içenlere ‘geçmiş olsun’ Sağlık
Elektronik sigara içenlere ‘geçmiş olsun’
Burdur-Antalya karayolunda devrilen LPG tankeri gaz sızdırdı Yaşam
Burdur-Antalya karayolunda devrilen LPG tankeri gaz sızdırdı