Koç Üniversitesi'nin gizli yaptırdığı araştırmada gerçek enflasyon ortaya çıktı. ENAG Başkanı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Koç Üniversitesi'nin gizli yaptırdığı araştırmada gerçek enflasyon ortaya çıktı. ENAG Başkanı açıkladı
Koç Üniversitesi’nin bir araştırma şirketine yaptırdığı gizli araştırmada yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 96 çıktı. Araştırma sonucunu ENAG Başkanı paylaştı. Merkez Bankası ise bu rakamı kamuoyuna yüzde 36 olarak açıklamıştı.

Türkiye uzun bir süredir 3 haneli enflasyon çıkmazı ile uğraşıyor. TÜİK ise birçok ekonomi uzmanı ve muhalefet partilerinin de açıkladığı üzere gerçek enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşmaması ile gündem oluyor.

Merkez Bankası, hem piyasa beklentileri hem de yaptırdığı araştırmalar ile vatandaşlara yılsonunda bekledikleri enflasyon oranlarını ve kur tahminlerini açıklıyor.

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(Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan)

Son olarak açıklanan yıllık enflasyon beklentisi yüzde 36 olarak açıklandı. Birçok ekonomist Merkez Bankası’nın yılsonu açıklamalarını doğrucu bulmazken ENAG Başkanı Veysel Ulusoy çok dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Prof. Veysel Ulusoy, yaptığı paylaşımda Koç Üniversitesi’nin KONDA Araştırma Şirketi’ne yaptırdığı anketi paylaştı. Ankette sadece Hane halkı Beklenti Anketi Sonuçları yer alıyor.

Paylaşılan görüntüde şunlar yer alıyor:

Nisan 2024 itibarıyla yıllık enflasyon beklentisi yüzde 119

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 96

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ARADAKİ FARK NEREDEYSE 3 KAT

Koç Üniversitesi’nin KONDA Araştırma Şirketi’ne yaptırdığı araştırmada yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 96 iken Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada bu sonuç yüzde 36 olarak belirtilmişti. Aradaki 3 kata yakın fark dikkatleri çekti.

"SİZDEN ÇALINANI GERİ ALIN"

ENAG Başkanı Prof. Veysel Ulusoy yaptığı paylaşımda hükümet tekelinde oluşturulan istatistiklerin ülkeyi nereye götürdüğünü şu şekilde açıkladı: "Enflasyonu yaşayan, gören bilir. Hükümet tekeli ile oluşturulan istatistiklerin ülkeyi nereye götürdüğü açık değil mi? Sizden çalınanı geri alın."

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