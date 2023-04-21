Nisan ayında kar yağdı. Her yer bembeyaz oldu

DHA
Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Niksar'a 50 kilometre uzaklıktaki 1350 rakımlı Çataloluk Yaylası'nın yüksek kesimlerinde yağan karla bölge, beyaza büründü.
Tokat'ın Niksar ilçesinin yüksek kesimlerinde, nisan ayının son günlerinde kar yağdı. Her yerin beyaza büründüğü görüldü.
DHA
Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Niksar'a 50 kilometre uzaklıktaki 1350 rakımlı Çataloluk Yaylası'nın yüksek kesimlerinde yağan karla bölge, beyaza büründü.