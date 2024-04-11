Nisan ayında yayla evleri kar altında

Kaynak: İHA
Nisan ayında yayla evleri kar altında
Kışın yoğun kar ve fırtınanın etkisiyle tamamı karla kaplanan Ardahan'ın 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası'ndaki ev ve iş yerleri nisan ayında hala kara gömülü.

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi sınırında yer alan ve yazın yaylacıların kullandığı yaklaşık 300 haneli, 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası'ndaki evlerin kara gömüldüğü görüldü.

Kış boyunca yağan kar nedeniyle görünmez hale gelen Bülbülan Yaylası'nda kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buluyor. 2 bin 581 yüksek rakımlı Bülbülan Yaylası'nda evler kar altında kalınca kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yaklaşık 4 ay boyunca kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde karla mücadele sona erdi.

Yol ulaşıma açılırken Bülbülan Yaylası'nda kar kalınlığı tek katlı evlerin çatılarına kadar ulaştı ve evlerin kara gömüldüğü görüldü.

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