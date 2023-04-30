Nisan ayının sonunda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Bolu'nun Göynük ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar ulaştı. Muhtar Sami Metin ise traktörüyle karlı yolları aşarak, yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Nisan ayının sonunda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Göynük ilçesine bağlı Karabey Yaylası'nda iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Göynük'e bağlı Örencik köyünün muhtarı Sami Metin ise bölgedeki yaban hayvanlarını unutmadı.
Sami Metin, kartal, kurt, çakal, geyik gibi yaban hayvanlarına yem vermek için kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı yolları traktörüyle aşarak bölgeye ulaştı.

Muhtar Sami Metin, her yıl bu mevsimde yabani hayvanların aç kalmaması için yaylalara giderek yiyecek bıraktığını ve dağlarda yaban hayatına destek verdiğini söyledi.

Metin, "Onların da bir canı var, onların tabiattaki yeri de ayrı. Karda kışta ne bulur ne yerler? Biz elimizden geldiğince beslenmelerini sağlıyoruz. Aç kalmamaları için bölgeye yiyecek bırakıyoruz" dedi.

2-001.png

Öne Çıkanlar
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Son Haberler
Dip çamuru temizlenecek! İzmit Körfezi dev bir akvaryum olacak Güncel
Dip çamuru temizlenecek! İzmit Körfezi dev bir akvaryum olacak
Finlandiya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor Güncel
Finlandiya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor
Danimarka, Ukrayna'ya 1 milar euro vereceğini açıkladı Dünya
Danimarka, Ukrayna'ya 1 milar euro vereceğini açıkladı
Türk uzay yolcuları zorlu testlerden başarıyla geçti Güncel
Türk uzay yolcuları zorlu testlerden başarıyla geçti
Fatih Altaylı: Santralin açılmasına 1 yıl var ama seçime 16 gün var Güncel
Fatih Altaylı: Santralin açılmasına 1 yıl var ama seçime 16 gün var
Maltepe’deki köprüde korkutan görüntü! Her gün binlerce araç geçiyor… Güncel
Maltepe’deki köprüde korkutan görüntü! Her gün binlerce araç geçiyor…