Nişanlısını çalmak için arkadaşına gizlice kadınlık hormonu verdi

ABD’li punk müzik grubu Llorona, eşi benzeri görülmemiş bir skandalla konuşuldu. Grubun vokalistinin nişanlısına gönlünü kaptıran solist, vokalistin nişanlısını çalmak için grup arkadaşına gizli gizli kadınlık hormonu verdi.

Amerika Birleşik Devletleri Nashville eyaletinde kurulan punk müzik grubu Llorona, müzik tarihine çıkardığı şarkılarıyla değil, dağılmalarıyla adını yazdırdı.

Grup, instagramdan paylaştığı gönderilerinde solistleri Diego’nun, grup vokalistinin nişanlısını çalmak için, vitaminlerinin arasına östrojen hapları karıştırdığını açıkladı. Diğer yandan, solist Diego’nun sarhoş olup yaptıklarını itiraf etmesi, solistin gruptan atılması ve hemen ardından da grubun dağılmasına sebep oldu.

Grubun Instagram hesabından yapılan açıklamada, solist Diego'nun, grubun üyelerinden birine ve onun partnerine karşı oldukça rahatsız edici ve endişe verici davranışlarda bulunduğunu itiraf ettiği aktarıldı.

'TRANS' YAPMAYA ÇALIŞTI

Medyadan derlenen bilgilere göre olay şöyle oldu: Diego, grup vokalisti Sixx'in nişanlısına yönelik obsesif düşüncelere sahipti ve böylece, Sixx'in egzersiz yapmadan önce kullandığı vitamin tabletlerinin arasına östrojen hapları karıştırmaya başladı. Böylelikle Diego, Sixx’i zorla "trans" yapmaya çabalıyordu.

SİXX HASTANELİK OLDU

Sixx, yaptığı açıklamada, "Östrojen seviyelerimin zamanla normale döndüğü görmek için ve hormonal dalgalanmalarımı takip etmek üzere önümüzdeki birkaç ay içinde bir endokrinologla görüşeceğim" ifadelerini kullanırken, östrojen verildiğinden bu yana mide ülseri ve kas yorgunluğu da dahil olmak üzere farklı yan etkilerle mücadele ettiğini belirtti.

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