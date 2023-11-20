Nişanlısının eski eşine kurşun yağdırmıştı. Radyocu Ersin Baydamar tutuklandı

Bakırköy'de nişanlısı Ebru Manay'ın eski kocası Mithat Şahin'i kendisine hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle silahla vuran radyocu Ersin Baydamar tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Nişanlısının eski eşine kurşun yağdırmıştı. Radyocu Ersin Baydamar tutuklandı

Radyo programı yapan Ersin Baydamar ile Ebru Manay bir süre önce nişanlandı. Manay'ın eski eşi Mithat Şahin, bunu öğrenince önce Ebru Manay'ı arayıp hakaret ve küfretti, ardından da Ersin Baydamar'ı arayıp hakaret ederek tehdit etti.

Şahin, Baydamar'a konumunu da atarak görüşmek istediğini söyledi. Baydamar, Şahin'in silahlı gezdiğini bildiği için yanına silah alarak atılan konum olan Yeşilköy sahile gitti.

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KURŞUN YAĞDIRDI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Burada görüşen Şahin ve Baydamar arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirine silah çekti. Baydamar, silahıyla Şahin'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şahin kanlar içinde yere yığılırken, Baydamar ise olay yerinden kaçtı.

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Şüpheli Ersin Baydamar, daha sonra Bağcılar Güneşli'deki polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Baydamar emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI

Burada ilk olarak savcıya ifade veren Baydamar, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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