28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Araçlar yandı: Dev marka 500 bin aracı geri çağırdı

Nissan, elektrik motoru parçasının alev almasına yol açabilecek bir arıza nedeniyle 527 binden fazla aracını geri çağırdı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 10:06
Takip Et

Nissan 500 binden fazla aracı geri çağırdı

Araçlar yandı: Dev marka 500 bin aracı geri çağırdı
+
Aa
-

AA'nın haberine göre, Nissan, motor parça arızası nedeniyle 527 bini aşkın aracını geri çağırdı. Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, şimdiye kadar Nissan üretimi 5 aracın alev aldığını, 6 aracın ise kısmen yandığını bildirdi.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT) açıklamasına göre otomobil üreticisi Nissan'a, motor parçası hata raporları ulaştı.

Bakanlığa göre Nissan, elektrik motoru parçasının alev almasına yol açabilecek bir arıza nedeniyle araçlarını geri çağırma kararı aldı.

Hata raporlarının, otomatik "start-stop" (kalk-dur) sistemine yönelik elektrik motorlarındaki parça arızasından kaynaklandığı açıklandı.

527 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRDI

MLIT açıklamasında Nissan üretimi, şimdiye kadar 5 aracın alev aldığı, 6 aracın kısmen yandığı bildirildi.

Nissan'a ulaşan hata raporları sonrası, üretici firma X-Trail, Serena minivan ve Landy minivan modelleri olmak üzere toplamda 527 bin 491 aracını geri çağırdı.

Geri çağrılan araçların yaklaşık yarısının Eylül 2010-Haziran 2017 arası imal edildiği ve potansiyel olarak alev alabileceği aktarıldı.

 


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
2
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
3
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
4
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
5
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
6
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿ABD’de 5 polisin döverek öldürdüğü gencin "Anne" diyerek yardım istediği görüntüleri yayınlandı
﻿ABD’de 5 polisin döverek öldürdüğü gencin
﻿ABD’de 5 polisin döverek öldürdüğü gencin "Anne" diyerek yardım istediği görüntüleri yayınlandı
﻿Kağıthane'de taciz iddiasına esnaf dayağı
﻿Kağıthane'de taciz iddiasına esnaf dayağı
﻿Kağıthane'de taciz iddiasına esnaf dayağı
﻿Hayalet Avcıları yeniden bir araya geliyor
﻿Hayalet Avcıları yeniden bir araya geliyor
﻿Hayalet Avcıları yeniden bir araya geliyor
﻿Kağıt toplayıcılarının yaptığına bak. Gaz vanasını kestiler panik yaşandı
﻿Kağıt toplayıcılarının yaptığına bak. Gaz vanasını kestiler panik yaşandı
﻿Kağıt toplayıcılarının yaptığına bak. Gaz vanasını kestiler panik yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.