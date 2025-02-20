Noa Lang, suya düşen transferi hakkında konuştu

PSV Eindhoven’ın Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang, Ocak ayında Napoli’ye transfer olmak istediğini ancak kulübünün buna izin vermediğini açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu, Napoli’nin teklifine sıcak baksa da PSV yönetimi, Khvicha Kvaratskhelia’nın yerine transfer edilmek istenen Lang için gelen teklifleri değerlendirmedi.

Kvaratskhelia resmen Paris Saint Germain'de

Lang, Hollanda basınından Ziggo Sport’a yaptığı açıklamada, "Bu haftalar benim için çok çalkantılı geçti. Gerçekten gitmek istiyordum ama transfer gerçekleşmedi. Bunun üzerine taraftarlarla aramda bazı gerginlikler yaşandı. Etkilenmediğimi söylesem yalan olur" dedi.

PSV TARAFTARLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Napoli’ye gitmek istediği ortaya çıktıktan sonra PSV taraftarlarının tepkisini çeken Lang, bazı maçlarda ıslıklarla protesto edildi. Konuya ilişkin olarak, "Herkes benim duygusal biri olduğumu biliyor. O an bazı şeyler hala aklımdaydı ve tepkisel davrandım. Bu benim karakterim. Bunu yönetmeye çalışıyorum ama her zaman kolay olmuyor" ifadelerini kullandı.

Lang, transferin gerçekleşmemesinin kendisini zorladığını kabul ederek, "Napoli’ye gitmek istiyordum ama bu fırsat elimden alındı. İlk başta durumu kabullenmekte zorlandım. Ancak profesyonel bir futbolcuyum ve adapte olmalıyım. Sezonu iki kupayla kapatmak istiyorum. Eğer şampiyon olamazsak, bu kötü bir sezon olur" diye konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KRİTİK PERFORMANS

Noa Lang, geçtiğimiz hafta Juventus karşısında gösterdiği etkileyici performansla PSV’nin Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’na kalmasına katkı sağladı. Hollandalı yıldız, "Bu kulüp için oynadığım sürece her şeyimi vereceğim" dedi.

Lang, 2024-2025 sezonunda PSV formasıyla toplam 31 maça çıkarken, 7 gol atıp 10 asist yaptı. Eredivisie’de 18 maçta 5 gol kaydeden oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde ise 9 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynadı. PSV ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lang’ın geleceği merakla bekleniyor.