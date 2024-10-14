Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel Anısına 2024 Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü'nün “kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmaları nedeniyle” Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verilmesine karar verdi.

Komiteden yapılan açıklamada, "Ekonomi bilimlerinde bu yılın ödül sahipleri, uluslar arasındaki refah farklılıklarını anlamamıza yardımcı oldular. Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson bir ülkenin refahı için toplumsal kurumların önemini ortaya koydular. Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu ve halkı sömüren kurumların bulunduğu toplumlarda büyüme ya da daha iyiye doğru değişim gerçekleşmez. Ödül sahiplerinin araştırmaları bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor" ifadeleri kullanıldı.





DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

3 Eylül 1967’de İstanbul’da doğan, Ermeni kökenli Daron Acemoğlu, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini İngiltere’deki York Üniversitesi’nde tamamladı, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Londra Ekonomi Okulu’ndan aldı.

1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) öğretim üyesi olarak görev yapan Acemoğlu, 2000 yılında ekonomi profesörü unvanını aldı.

Siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği gibi konularda çalışmalar yapan Acemoğlu, James A. Robinson ile birlikte yazdığı “Ulusların Düşüşü: Güç, Refah ve Yoksulluğun Kökenleri” adlı kitabıyla geniş bir kitleye ulaştı.

Daron Acemoğlu kimdir?