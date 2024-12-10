Noel Baba emekliye ayrıldı! Son kez kostümünü giydi

Düzenleme: Kaynak: AA
Noel Baba emekliye ayrıldı! Son kez kostümünü giydi

Slovakya'da 40 yıldır Noel Baba rolünü üstlenen Stefan Sabala bu yıl son kez kostümünü giydi.

Slovakya'nın Biel kentinde, 40 yıldır her Aziz Nikola Günü'nde Noel Babalık yapan ve çocuklarla buluşan 75 yaşındaki Stefan Sabala, bu yıl son kez Noel Baba kostümü giydi.

HASTALIĞI YÜZÜNDEN MESLEĞİNE VEDA ETTİ

Geçirdiği ağır bir sağlık sorunu nedeniyle mesleğine veda etmek zorunda kaldı. Sabala, Slovakya'da her yıl Noel tatillerinden önce çocuklarla bir araya gelerek onları sürpriz hediyelerle sevindiriyordu.

Bu yıl, Noel Baba olarak son kez Slovak halkıyla buluşan Sabala, ülkede yıllardır sürdüğü geleneği noktaladı.

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