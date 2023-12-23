Noel pazarı can pazarına döndü

Belçika’nın Oost Vlaanderen şehrine bağlı Oudenaarde kentindeki Noel pazarı, facia yaşattı. Pazarda rengarenk ışıklarla süslenen 20 metre yüksekliğindeki ağaç devrilmesiyle can yaktı. O korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Işıltılı ağacın altında kalan 3 şahıs yaralandı. Başından aldığı darbeyle yaralanan 63 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlatırken, çevredeki görgü tanıkları ağacın şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildiğini belirtti. Belçika medyası ise ağacın sağlam ve güvenli bir şekilde kurulup kurulmadığına dair endişelerin olduğunu aktardı.

Diğer yandan, Belçika'nın batısında dün Pia Fırtınası etkili olmuş ve meteoroloji kıyı bölgeleri için sarı kodlu uyarıda bulunmuştu.