Noel pazarı can pazarına döndü

Kaynak: İHA
Noel pazarı can pazarına döndü
Noel hazırlıkları tüm dünyada coşkulu şekilde devam ederken ışıl ışıl ağaçlar rengarenk süslemeler göz kamaştırıyor. Tüm bu güzelliklerin diğer tarafında ise ihmaller can alıyor.

Belçika’nın Oost Vlaanderen şehrine bağlı Oudenaarde kentindeki Noel pazarı, facia yaşattı. Pazarda rengarenk ışıklarla süslenen 20 metre yüksekliğindeki ağaç devrilmesiyle can yaktı. O korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Işıltılı ağacın altında kalan 3 şahıs yaralandı. Başından aldığı darbeyle yaralanan 63 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlatırken, çevredeki görgü tanıkları ağacın şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildiğini belirtti. Belçika medyası ise ağacın sağlam ve güvenli bir şekilde kurulup kurulmadığına dair endişelerin olduğunu aktardı.

Diğer yandan, Belçika'nın batısında dün Pia Fırtınası etkili olmuş ve meteoroloji kıyı bölgeleri için sarı kodlu uyarıda bulunmuştu.

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