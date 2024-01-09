Nohut hangi hastalıkları önlüyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Kubilay Kağan Dursun
Nohut hangi hastalıkları önlüyor
Nohut un sağlığa pek çok yararı var. Peki, o yararlar hangileri, nohut nelere yarar? İşte yanıtları...

Nohut, bitki bazlı protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin bir besin.

İŞTE NOHUT’ UN YARARLARI

Şeker hastalığına iyi gelir. Nohut, kan şekerini dengeler ve insülin direncini azaltır.

Vücut direncini arttırır. Nohut, bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı korur.

Kemikler için faydalıdır. Nohut, kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi kemik sağlığı için önemli mineraller içerir. Kemik kırılması ve erimesini önler.

Kalp sağlığını korumaktadır. Nohut, kolesterolü dengeler, kan basıncını düşürür ve kalp hastalıkları riskini azaltır.

Kilo yönetimine yardımcı olur. Nohut, tokluk hissi verir ve kalori alımını azaltır. Kilo vermede etkilidir.

Sindirim sistemine faydalıdır. Nohut, lifli bir gıdadır ve bağırsak hareketlerini düzenler. Kabızlık ve ishal gibi sorunları önler.

Kansere iyi gelir. Nohut, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Serbest radikalleri ve iltihabı azaltır. Bazı kanser türlerine karşı koruyucudur.

Nohutun sağlık yararları bunlarla sınırlı değildir. Nohut, cilt, saç, uykusuzluk, kadın hastalıkları gibi pek çok alanda da faydalıdır. Nohutu düzenli olarak tüketerek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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