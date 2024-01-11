O kriz kadın ve erkekte farklı farklı görülüyor

Kalp krizi en korkulan hastalık. Çünkü aniden geliyor ve aniden büyük olasılık kurtulma şansı olmadan hayattan çekip alabiliyor. BU nedenle erken belirtilerini kesinlikle bilmek ve anında doktora ulaşmak gerekiyor.

Ancak kalp krizi erkek ve kadınlarda farklı belirtiler gösteriyor. İşte o belirtiler:

KALP KRİZİNİN ERKEN BELİRTİLERİ

Kalp krizi geçiren bireylerin yüzde 50'sinde erken belirtiler görülüyor. O belirtiler genellikle şöyle:

Göğüste gelip giden hafif ağrı,

Terleme,

Mide bulantısı veya kusma,

Omuzda ağrı,

Boyun ve çene ağrısı,

Baş dönmesi veya bayılma,

Nefes darlığı,

Şiddetli endişe veya karışıklık hissi,

KADINLARDA KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Birkaç gün sürebilen olağan dışı yorgunluk ya da ani gelen yorgunluk hissi,

Uyku bozuklukları,

Endişe hissi,

Sersemlik,

Nefes darlığı,

Hazımsızlık ya da gaza benzer bir ağrı,

Sırtın üst kısmında, omuzlarda ya da boğazda ağrı,

Çenede ya da çeneye kadar yayılan ağrı,

Göğsün ortasında kola kadar yayılabilen basınç,

ERKEKLERDEKİ KALP KRİZİ BELİRTİLERİ İSE ŞÖYLE:



Göğüste ağrı ya da basınç hissi,



Kollar, sol omuz, sırt, boyun, çene ya da mide bölümünde ağrı,

Hızlı ve düzensiz kalp atışı,

Hazımsızlığa benzer bir mide rahatsızlığı,

Dinlenirken bile yeterince hava alamıyormuş hissi,

Baş dönmesi veya bayılacakmış gibi hissetme,

Soğuk terleme...