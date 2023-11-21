Nohutlu bulgurlu yayla çorbası nasıl yapılır?

İşte nohutlu bulgurlu yayla çorbası tarifi

KAYNAK: Haber Merkezi
Nohutlu bulgurlu yayla çorbası nasıl yapılır?

Nohutlu bulgurlu yayla çorbası nasıl yapılır?

-6 porsiyon-

MALZEMELER

1 adet - yumurta sarısı

2 çorba kaşığı (30 ml) - Un

1 su bardağı (250 ml) - Süzme yoğurt

1/4 su bardağı (60 ml) - nohut, haşlanmış

1/4 su bardağı (60 ml) - pilavlık bulgur

6 su bardağı (1,5 It) - tavuk suyu

1 çorba kaşığı (15 ml) kuru nane

Tuz

Üzeri için;

3 çorba kaşığı (45 ml) tereyağı

1 tatlı kaşığı (5 ml) pul biber

HAZIRLANIŞI

Tavuk suyu ve bulguru orta ateşte derin bir tencerede kaynama noktasına kadar ısıtın. Nohutu ilave edin. Ateşi kısıp tencerenin kapağını kapatın. Bulgur yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Yumurta sarısı, un ve süzme yoğurdu orta boy bir kâsede Çırpma teli ile iyice karıştırın. Sıcak tavuk suyundan yaklaşık iki kepçe kadarını yoğurtlu karışıma ilave edin. Isısı eşitlenen yoğurt karışımını ve naneyi tencereye ilave edin. Tadına bakarak tuzunu ayarlayın. Sürekli karıştırarak kaynama noktasına ulaşana kadar, yaklaşık 4-5 dakika daha pişirin. Çorba hafif yoğunlaştığında ateşten alın. Küçük bir tavada tereyağını orta ateşte kızdırın. Pul biberi ekleyip sıcak çorbaya ilave edin. Nohutlu Bulgurlu Yayla Çorbasını sıcak servis edin.

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