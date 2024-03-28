Nomura: Yen ABD doları karşısında güçlenecek

Nomura Holdings Ticaret ve Yatırım Bankacılığı Başkanı Christopher Willcox göre, yenin 2024’ün sonuna doğru dolar karşısında güçlenmesini tahmin ediyor.

Başkan Willcox, Yenin ABD doları karşısında 140'a geri dönmesi gerektiğini düşündüğünü daha güçlü bir yen, temel olarak Fed'in önümüzdeki dönemde daha da gevşemeye gitmesi ve biraz daha sıkılaşan Japonya politikasından kaynaklanacağını belirtti.

Yen dün 34 yılın en düşük seviyesini gördü ve Japon yetkililerin bu düşüşü durdurmak için önlemler alabilecekleri konusunda uyarmasına sebep oldu.

Yen, dolara karşı 152 yen'e yaklaştı; bu, birçok piyasa gözlemcisinin müdahaleyi beraberinde getirebileceğini söylediği bir seviyeyi ifade ediyor.

Willcox, merkez bankalarının piyasayı şaşırtabilecekleri zaman müdahale etme eğiliminde olduklarını ve herkesin şu anda bunun hakkında konuştuğunu söyledi.