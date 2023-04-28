Normalden çok fazla su içmenin şaşırtan zararları ortaya çıktı

Suyun az tüketilmesinin zararları bilinirken normalden fazla tüketilen suyun da şaşırtan zararları ortaya çıktı.

Normalden çok fazla su içmenin şaşırtan zararları ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

Eski çağlardan beri insanların hayat kaynağı olarak bilinen suyla ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Su az tüketildiğinde zararları olduğu suyun çok da tüketildiğinde zararlarını büyük olduğu bildirildi.

Suyun az tüketilmesi ne kadar sorun teşkil ediyorsa, fazla su tüketimi de benzer şekilde zararlı etkilere neden olabileceği ifade edildi.

İŞTE NORMALDEN FAZLA SU İÇMENİN ŞAŞIRTAN ZARARLARI...

Bir kişi aşırı miktarda su tükettiğinde beynindeki hücreler şişmeye başlar ve kafatasının içindeki basıncın artacağı vurgulandı.

Bu durum da ilk su zehirlenmesi semptomlarına neden olacağı zararlar şu şekilde:

-Bulantı

-Kusma

-Ağrılar

Vücudunuzdaki minerallerin konsantrasyonu, hücrelerin içindekinden daha az olur ve bu nedenle su, yoğunluğu dengelemek için ozmoz yoluyla hücrelerin içine hareket eder ve böylece hücrelerinin şişeceği bildirildi. Bu şişlik özellikle beyinde olduğunda tehlikelidir çünkü beyin kafatasının içinde bulunur. Artan basınç beyin hasarına ve hatta ölüme neden olabilir.

İÇTİĞİNİZ SU BÖBREĞİNİZDE BİRİKEREK ŞİŞMEYE NEDEN OLUR

Şiddetli su zehirlenmesi vakaları daha ciddi semptomlara neden olabileceği bildirildi.

Sonuç olarak yaşam tarzınıza göre su içmeniz en iyisi. Beslenme uzmanı Nupur Krishnan'a göre kişinin tüketmesi gereken su miktarına karar verirken yaşam tarzı önemli bir rol oynuyor.

'Hareketsiz bir yaşam tarzınız varsa ve ter yoluyla su kaybı çok yaşamıyorsanız, 2 ila 2,5 litreden fazla su içmeniz önerilmez. Yoksa içtiğiniz su böbreğinizde birikerek şişmeye neden olur denildi.

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