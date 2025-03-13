Norris, Formula 1'deki favorisini açıkladı

McLaren, 2024 sezonunda takımlar şampiyonluğunu kazanarak 26 yıl aradan sonra zirveye çıkmıştı. Norris ise bireysel sıralamada Verstappen’in ardından ikinci olmuştu. Sezon öncesi testlerin ardından Norris, McLaren’in favori gösterilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Ben de öyle hissediyorum. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ama bazı kişilerin bu kadar erken karar vermesi beni şaşırtıyor. Herkes kendini düşük gösterip dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor.

Testlerde yapılan uzun mesafe simülasyonlarının McLaren’in öne çıkmasına neden olduğunu belirten Norris, yine de Ferrari, Red Bull ve Mercedes’in oldukça güçlü olduğunu söyledikten sonra sözlerine şöyle devam etti:

İnsanlar ne isterse konuşabilir ama biz kendi işimize odaklandık. Önde mücadele edeceğimizi düşünüyoruz fakat herkesin tahmin ettiği kadar büyük bir fark olacağını sanmıyorum.

VERSTAPPEN VE NORRİS MÜCADELESİ

Geçen sezon Norris, Verstappen ile şampiyonluk mücadelesine dahil olmaya çalışmış ancak Red Bull pilotunun ilk beş yarışta kazandığı büyük avantajı kapatamamıştı. Norris, geçen sezondan önemli dersler çıkardığını belirterek, "Max ile yarışmak benzersiz bir deneyim. Onun sınırları zorlayan tarzı nedeniyle her şey çok daha çetin geçiyor." dedi.

Bu yıl sadece Verstappen ile değil, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Red Bull ve Mercedes pilotlarıyla da çekişmeli mücadelelere girmeyi beklediğini söyleyen Norris, "Ne yapabileceğimi görmek için sabırsızlanıyorum. Daha fazla mücadele, bizim için daha iyi olacaktır." dedi.