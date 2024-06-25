Norveç 30 bin ton tahıl stokluyor

Kaynak: AA
Norveç 30 bin ton tahıl stokluyor

Norveç hükümeti, "beklenmedik durumlar için hazırlıklı olma" amacıyla 30 bin ton tahıl stoklamaya izin veren bir anlaşmayı imzaladı.

Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Norveç Tarım ve Gıda Bakanı Geir Pollestad ile dört özel şirket arasında imzalanan bu anlaşma kapsamında Norveç'in 30 bin ton tahıl depolayacağı belirtiliyor. Tahıl, özel şirketlerin tesislerinde depolanacak ancak tamamen Norveç hükümetine ait olacak.

Bu kararın, beklenmedik durumlara karşı tedbirli olmak amacıyla alındığı vurgulanıyor. Tarım ve Gıda Bakanı Pollestad, NRK radyosuna yaptığı açıklamada, 2029 yılına kadar stokları artırmak için çeşitli anlaşmaların yapılacağını ifade etti. Norveç'te tahıl depolama alanlarının 2003 yılında artık gerekli olmadığı gerekçesiyle kapatıldığı hatırlatılıyor.

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