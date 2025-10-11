Dünya Kupası Elemeleri’nde günlerdir tartışma konusu olan Norveç-İsrail maçı Oslo’da Ullevaal Stadyumu’nda oynandı.

Oslo halkının İsrail’e tepki gösterdiği ve Gazze’deki soykırımı protesto ederek dünya çapında büyük ses getirdiği maç Norveç’in farklı galibiyetiyle sonuçlandı.

HAALAND COŞTU, NORVEÇ FARKA KOŞTU

Norveç Milli Takımı karşılaşmaya hızlı başlayarak 6’ıncı dakikada penaltı kazandı. Ancak Erling Haaland penaltı vuruşundan yararlanamadı. Khalaili’nin kendi kalesine gönderdiği topla 18. dakikada öne geçen Norveç, 27’de Haaland’ın kendini affettirmesiyle farkı 2’ye çıkardı. Bu golden sadece 1 dakika sonra İsrail’de bu kez Nachimias kez kendi kalesine gol attı ve ilk yarı Norveç’in 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün oyununu devam ettiren Norveç, 63 ve 72’de peş peşe attığı gollerle hat-trick yapan Haaland’ın şov yaptığı maçı 5-0 kazandı.

BİR TARAFTAR SAHAYA ATLADI

Norveçli taraftarlar tribünlerde Filistin bayrakları ve İsrail’in Gazze’deki soykırımını protesto etmek amacıyla pankartlar açtı.

Bir taraftar ise üzerinde “Gazze’ye özgürlük” yazan Superman tişörtüyle sahaya atladı.

BİLET GELİRİ GAZZE İÇİN BAĞIŞLANACAK

Öte yandan daha önce Norveç Futbol Federasyonu'nun açıkladığı üzere, İsrail ile oynanacak karşılaşmanın bilet gelirini Gazze'ye yardım için yardım kuruluşlarına bağışlayacak

Norveç'in dünya çapında ses getiren İsrail protestosu sahada 5 gollü galibiyetle de birleşerek fark yarattı.