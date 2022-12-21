Norveç Kralı 5. Harald taburcu oldu

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, sağlığı iyiye giden 85 yaşındaki 5. Harald'ın tam olarak iyileşmesi birkaç gün alacak.

Norveç Kralı 5. Harald'ın hastanede olduğu günlerde Veliaht Prens Haakon, babasının görevlerini üstlendi.

Kraliyet ailesi, 19 Aralık'ta Kral Harald'ın enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve antibiyotik tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Norveç Kralı, 4 Ağustos'ta da ateşlenme nedeniyle Oslo Üniversite Hastanesine kaldırılmıştı.

Harald, 22 Mart’ta COVID-19'a yakalanmış, görevine birkaç günlüğüne ara vererek yerini oğlu ve tahtın varisi Prens Haakon'a bırakmıştı.

3 doz COVID-19 aşısı olan Kral 5. Harald, son yıllarda birkaç kez sağlık sorunu yaşamış, 2020'de de kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu.

Kral Harald, babası Kral Olav'ın 1991'de hayatın kaybetmesinin ardından tahta çıkmıştı.