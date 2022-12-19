Norveç Kralı hastaneye kaldırıldı

Norveç kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada Norveç Kralı Harald’ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, 85 yaşındaki Kral Harald’ın bir enfeksiyon yüzünden hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Hastanede tedavi altına alınan Harald’ın ise sağlık durumunun stabil olduğu duyuruldu.
Kral Harald, 1991 yılında babası Kral V. Olav'ın ölümü üzerine tahta çıkmıştı.
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