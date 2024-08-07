Norveç kraliyet ailesine büyük şok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Norveç kraliyet ailesine büyük şok

Pazar günü Norveçli tahtın varisinin oğlu Marius Borg Hoiby, bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Norveç kraliyet ailesi bu haber karşısında şok oldu.

Norveç medyası, polisin Pazar günü Norveçli tahtın varisi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby'yi tutukladığını bildirdi. Zanlının bir kadına saldırdığı, kadının kaçmayı başararak polise haber verdiği yazdı.

Norveç medyasına göre genç adam, yirmi yaşındaki kadına hem "zihinsel hem de fiziksel" saldırıda bulundu.

Marius Borg Hoiby, 30 saatlik polis gözetiminin ardından serbest bırakıldı. O zamandan beri tahtın ailesinin varisinin ikametgahı olan Skaugum malikanesinde kaldığı söyleniyor.

Mette-Marit'in, Norveçli tahtın varisi Haakon'la birlikte Salı günü Olimpiyat Oyunları için Paris'e gitmesi gerekiyordu, ancak tahtın varisi yaşanan son olaydan sonra Oslo'da kaldı.

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