Norveç kraliyet ailesine büyük şok

Norveç medyası, polisin Pazar günü Norveçli tahtın varisi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby'yi tutukladığını bildirdi. Zanlının bir kadına saldırdığı, kadının kaçmayı başararak polise haber verdiği yazdı.

Norveç medyasına göre genç adam, yirmi yaşındaki kadına hem "zihinsel hem de fiziksel" saldırıda bulundu.

Marius Borg Hoiby, 30 saatlik polis gözetiminin ardından serbest bırakıldı. O zamandan beri tahtın ailesinin varisinin ikametgahı olan Skaugum malikanesinde kaldığı söyleniyor.

Mette-Marit'in, Norveçli tahtın varisi Haakon'la birlikte Salı günü Olimpiyat Oyunları için Paris'e gitmesi gerekiyordu, ancak tahtın varisi yaşanan son olaydan sonra Oslo'da kaldı.